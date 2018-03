später lesen Kochen Gemeinsamer Start ins Jahr Teilen

(red) Das barrierefreie Seniorenrestaurant im DRK-Mehrgenerationenhaus Bitburg, Erdorfer Straße 9, bietet an jedem ersten Mittwoch im Monat einen unterhaltsamen Mittagstisch unter dem Titel „Erinnerungen aus dem Kochtopf an. Am 3. Januar ist um 11.30 Uhr „Neujahrsgruß“ das Thema. Ideen und Beiträge zum Mittagstisch werden gerne entgegengenommen. Teilnahme nur gegen Anmeldung.