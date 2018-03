Geschichten aus Bitburg, die das Leben schrieb

Nach einer Vorbereitungszeit von drei Jahren ist es jetzt so weit: das Buch „Beburjer Verziehrlcher, Anekdoten und Geschichten, die das Leben schrieb“ ist fertig und im Handel sowie im Rathaus erhältlich. Damit Erzählungen aus der Eifel nicht in Vergessenheit geraten, hat der Arbeitskreis Bitburger Geschichte, eine Abteilung der Kulturgemeinschaft Bitburg, es sich zur Aufgabe gemacht, alte Geschichten, die sich in Bitburg zugetragen haben und die man sich hier erzählt, aufzuschreiben und der Bevölkerung zu präsentieren.

Viele der Geschichten sind im Dialekt, also in Beburjer Platt, verfasst. So sollen die lokalen Anekdoten besser zur Geltung kommen. Für Interessierte, die keine Mundartexperten sind, wurden die Geschichten zusätzlich ins Hochdeutsche übersetzt.

Im zweiten Teil des Buches dreht sich alles um Humor. Hier sind Spott- und Schimpfnamen Bitburger Bürger aufgelistet. Um jedoch keinen zu beleidigen oder zu verletzen, werden die entsprechenden bürgerlichen Namen dazu nicht genannt.

Der dritte Teil des Buches widmet sich der Stadthistorie: Er befasst sich mit alten Bitburger Hausnamen, die weiterhin in Erinnerung bleiben sollen.

Das Buch „Beburjer Verziehrlcher, Anekdoten und Geschichten, die das Leben schrieb“ ist zum Preis von 13 Euro bei der Geschäftsstelle der Kulturgemeinschaft im Rathaus zu erwerben. Mitglieder der Kulturgemeinschaft zahlen lediglich 11 Euro für das literarische Werk. Darüber hinaus ist es in den Buchhandlungen Eselsohr in der Hauptstraße 42 und Logos in der Trierer Straße 19 in Bitburg erhältlich.