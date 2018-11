später lesen Bitburg Geschichten besonderer Songs Teilen

Pop-Geschichten gibt am Freitag, 9. November, in der Bitburger Stadthalle in Bitburg mit dem SWR1-Musikexperten Werner Köhler und dem Solisten Uwe Grau. Köhler erzählt die Geschichten herausragender Pop-Songs und präsentiert Bild- und Ton-Dokumente sowie musikalische Highlights zusammen mit dem Gitarristen und Sänger Uwe Grau von den legendären „Memories“.