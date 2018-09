später lesen Kultur Götz Alsmann und Band gastieren im Trifolion Teilen

Die Götz-Alsmann-Band war in Paris, sie war am Broadway – und jetzt? Der Künstler gastiert am Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „In Rom“ im Atrium-Saal des Trifolion.