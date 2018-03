Gransdorfer feiern Schürzenjäger-Kirmes

(red) Der Kirmesabend im Gemeindehaus Gransdorf steht am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr im Zeichen der Schürzenjäger. Anfangs werden Gardegruppen ihr Können zeigen, eine Gransdorfer Fastnachtsgruppe wird sich auf der Bühne präsentieren. Dann ist der Auftritt der „Gransdorfer Schürzenjäger“. Zwischendurch und im Anschluss sorgt DJ FIS für Stimmung.

Die Gruppe der Gransdorfer Schürzenjäger sind sechs junge Männer aus Gransdorf, große Fans der Schürzenjäger, die sich vor über 25 Jahren zusammengetan hatten.

Sie ließen sich damals Kostüme nähen und probten viele Hits wie „Glory-Hallelujah“, „Großer Manitou“ oder „Sierra Madre“. Sie hatten Auftritte in Gransdorf, Heidweiler, Landscheid und Umgebung. So auch genau vor 25 Jahren zur Gransdorfer Kirmes an Maria Lichtmess.