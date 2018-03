später lesen Natur Grenzenlos durch die Großregion wandern FOTO: Titel: Bild Naturpark Südeifel/Charly Schleder / Tv FOTO: Titel: Bild Naturpark Südeifel/Charly Schleder / Tv Teilen

Dichte Wälder, tiefe Schluchten und weite Ausblicke – die Grenzregion von Deutschland und Luxemburg verzaubert Ausflügler mit ihren Landschaften in vier Naturparks. In Nord- und Südeifel, in den Luxemburger Ardennen und der Region Müllerthal-Kleine Luxemburger Schweiz spannt sich ein Netz aus Wegen, das den Wanderern abwechslungsreiche Strecken bietet. Autor Bernd Pieper stellt in seiner Neuerscheinung 22 Rundtouren aus dem Naturwanderpark delux vor, die sowohl für Anfänger als auch erfahrene Wanderer geeignet sind. Die Routen führen durch eine bemerkenswerte Tier- und Pflanzenwelt und versprechen zahlreiche Naturerlebnisse. Blumenpracht, Streuobstwiesen, Weizen- und Roggenfelder gehören ebenso zur Szenerie wie naturnahe Fließgewässer.