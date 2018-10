Grillfest zum Abschluss der Ferienfreizeiten der Jugendpflege

(red) Um drei ereignisreiche Wochen Ferienfreizeit in den Sommerferien Revue passieren zu lassen, wurden alle teilnehmenden Jugendlichen und ihre Familien zu einem Grillfest in Malbergweich eingeladen.

Gemeinsam mit den Jugendpflegern Richard Jutz (VG Bitburger-Land) und Marcel Banz (VG Speicher) vom Deutschen Roten Kreuz nahmen über 40 Teilnehmer am Grillfest teil. Im Rahmen der Jugendpflege des Deutschen Roten Kreuzes für die Verbandsgemeinden Bitburger-Land und Speicher organisierten die Jugendpfleger in den Sommerferien drei Wochen, gefüllt mit Ferienangeboten für Jugendliche vom 5. bis 8. Schuljahr. In jeder Woche nahmen rund 15 Jugendliche aus beiden Verbandsgemeinden an den Aktivitäten teil. Nach den Tagesaktivitäten kehrten die Jugendlichen in ihr Zuhause zurück. Auch für die Sommerferien 2019 planen die Jugendpfleger, insgesamt für drei Wochen Ferienfreizeiten anzubieten. Nähere Infos können bei den Jugendpflegern erfragt werden: Richard Jutz, Jugendpfleger der VG Bitburger-Land, Telefon 0151-25891929, Mail: richard.jutz@drk-bitburg.de Marcel Banz, Jugendpfleger der VG Speicher, Telefon 0160-92202031, Mail: marcel.banz@drk-bitburg.de ⇥Foto: Marcel Banz