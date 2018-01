Große Nachfrage bei Kurs

(red) Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) West­eifel bietet für 3. Februar, 9 bis 13 Uhr, in der Alten Schule Geichlingen ein Gedächtnistraining an. Wegen der großen Nachfrage und der zahlreichen Anmeldungen bittet die KEB alle, die sich für den Kurs angemeldet haben, um Rückruf bei Maria Kaufmann, 06566/653. Da der Kurs überbelegt ist, wird ein zweiter Kurs angeboten am 17. Februar in der Alten Schule, gleiche Uhrzeit. Info: www.keb-westeifel.de/veranstaltungen