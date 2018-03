Grotesker Knöllchenstreit

Weil ein Eifeler sich weigert, einen Strafzettel von 25 Euro zu zahlen, kommt es im Juni zum Prozess. Denn die Stadt Bitburg hatte sich geweigert, die Verwarnung zurückzunehmen. Auch der Richter lässt das Argument des Mannes nicht gelten, dass er wegen einer Darmspiegelung so dringend zur Toilette und dann in die Behandlung gemusst habe, dass er keinen Parkplatz mehr habe suchen können. Das Parkhaus am Krankenhaus war wegen Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Der Mann zieht seinen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid unter Protest zurück. ⇥(aweb)/Foto: Patrick Pleul/dpa