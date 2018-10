später lesen PARTEIEN Grüne im Kreis laden zur Versammlung ein Teilen

Der Kreisvorstand der Grünen im Eifelkreis Bitburg-Prüm lädt am Samstag, 3. November, zur Mitgliederversammlung ein. Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr in Ferdis Bootshaus am Bierdorfer Stausee.