Grundausbildungslehrgang bei der Freiwilligen Feuerwehr

(red) 26 Feuerwehranwärter haben am Feuerwehr-Grundausbildungslehrgang teilgenommen und diesen abgeschlossen. Sie wurden vom stellvertretenden Wehrleiter Willi Schlöder sowie von weiteren Kreis- und Verbandsgemeinde-Ausbildern in Theorie und Praxis geschult, um so für den Einsatzdienst in den einzelnen Feuerwehreinheiten gerüstet zu sein. Die Teilnehmer waren aus den Feuerwehren Burbach, Brecht, Dudeldorf, Fließem, Idenheim, Idesheim, Koosbüsch, Kyllburgweiler-Seinsfeld, Malbergweich, Metterich, Neidenbach, Oberkail, St. Thomas-Usch und Sülm. Die theoretische und praktische Prüfung wurde von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert.⇥Foto: Willi Schlöder