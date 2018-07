später lesen Spenden-Aktion Gut eingelocht: Benefiz-Golf bringt 21 000 Euro für Flutopfer FOTO: Teilen

Sie haben es angepackt und richtig was erreicht: Beim Benefiz-Turnier im Golf-Resort Bitburger Land kamen am Sonntag 21 000 Euro für die Opfer der Unwetter-Schäden im Eifelkreis zusammen. „Mit diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet“, sagt Mitorganisator Wilfried Steffes, Captain der Herrenmannschaft 50 plus.

