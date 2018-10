später lesen BITBURG Halteverbot in zwei Straßen Teilen

(red) Die Mitarbeiter des Bauhofes erneuern die Fahrbahndecke in der Rittersdorfer Straße. Dann gilt stadteinwärts eine Einbahnstraßenregelung in der Rittersdorfer Straße. Von der Kölner Straße aus kann während der Arbeiten nicht mehr in die Rittersdorfer Straße eingefahren werden.