Die Sondersatzung,mit sonderbaren Folgen

Ist das ernst? Ja, zunächst mal schon. Die neue Sondernutzungssatzung der Stadt Bitburg ist seit Jahreswechsel in Kraft. Die hat der Stadtrat Ende vergangenen Jahres beschlossen – aber offenbar ohne zu ahnen, welche Folgen das im Detail haben kann. Denn ein kleiner Passus macht für Handwerker einen großen Unterschied.

Für die ist es mit der Satzung nämlich komplizierter und teurer geworden, falls sie bei einem Kunden in der Fußgängerzone was zu erledigen haben. Ob Rohrbruch, Heizungsdefekt oder die Montage neuer Fenster und Möbel: Unter 35 Euro läuft nichts mehr.

„Tolle Wurst, dachte ich mir“, sagt Hermann-Josef Jutz von der Heizungsbaufirma Zils. Da hatte er gerade erfahren, dass er eine Sondergenehmigung braucht. „Vorher“, erzählt der Handwerker, „hat man einfach bei der Stadtverwaltung angerufen und gesagt, dass man einen Auftrag in der Fußgängerzone hat.“ Die Handwerker hätten angeben müssen, an welchem Haus sie parken, Kennzeichen durchgegeben, das war’s. „Lief immer problemlos“, sagt Jutz. Nun hat sich die Sache geändert.

Jetzt müssen alle, die öffentliche Verkehrsfläche belegen wollen, zwei Wochen vorher eine Sondergenehmigung beantragen. Während Werbemaßnahmen oder das Einrichten einer Außengastronomie ebenso planbar ist, wie das Einrichten einer Großbaustelle, sind es Rohrbrüche nie. Abgesehen von dieser Schwierigkeit, kostet eine Sondergenehmigung, die eigentlich pro belegten Quadratmeter vergeben wird, immer mindestens 35 Euro pro Woche. Aber das hilft den Handwerker kaum: „Der Wagen wird ja anderenorts nach Abschluss des Auftrags wieder gebraucht“, sagt Jutz. Er hat seine Ausnahmegenehmigung beantragt und bekommen – am Folgetag zunächst eine „vorläufige Genehmigung“, dann die amtliche mit Brief und Siegel der Stadt. Er findet: „Das Ganze wurde nicht zu Ende gedacht.“ Und er ist nicht der Einzige, der das so sieht.

Auch Erik Niederprüm von der gleichnamigen Bitburger Schreinerei hat schon Bekanntschaft mit der neuen Sondernutzungssatzung gemacht. Sein Vater, Senior-Chef Wolfgang Niederprüm, findet: „Man müsste doch schon unterscheiden, ob da ein Kran, ein Container oder Bauwagen tageweise abgestellt wird oder ob ein Handwerker da was ausliefert oder richtet und dafür sein Handwerkszeug braucht.“

Und was die 14 Tage angeht, die die Genehmigung im Voraus zu beantragen ist, wird die Sache natürlich schwer, wenn es um unvorhersehbare Schäden wie Rohrbrüche geht. „Sollen wir uns jetzt auch noch als Hellsehen betätigen hat mit ein recht aufgebrachter Handwerker gefragt“, sagt Stadtratsmitglied Manfred Böttel: „Der wollte wissen, wie wir so einen Unsinn nur beschließen können.“ Böttel, Fraktions-Chef der Freie Bürgerliste, räumt ein, das ihm nicht klar gewesen wäre, welche konkreten Auswirkungen diese Satzung hat: „Und ich glaube, so geht es wohl allen im Rat.“

Böttel kritisiert, dass die Verwaltung auf diese, seiner Meinung nach, gravierende Änderung für Handwerker, nicht explizit hingewiesen hat: „Das stand nirgendwo in den Vorbemerkungen. Ich dachte, es geht um Container und Baukräne, Mülltonnen und Werbestopper.“ Natürlich habe er sich die komplette Satzung durchgelesen: „Aber wer leitet von diesen Sätzen ab, dass da auch Handwerker von betroffen sind, die was ausliefern oder einbauen?“ Im Kern, so hat es Böttel verstanden, geht es in Abschnitt 4 (siehe Info) um Groß-Baustellen, die für längere Zeit eingerichtet werden.

Natürlich gilt die Satzung nicht nur in der Fußgängerzone, sondern im gesamten Gebiet der Stadt. Aber während Handwerker anderenorts eine Garageneinfahrt, einen Hof oder eine Parkbucht finden, wo sie sich hinstellen können, wird das in der Fußgängerzone halt eng. Und wer mit schwerem Gerät unterwegs ist, dem nützt es auch nicht, dass es 100 Meter weiter vielleicht eine Möglichkeit zum Parken gibt, ohne auf öffentliche Verkehrsflächen auszuweichen.

Für Böttel ist das Ganze ein Schildbürgerstreich: „Hier hat Till Eulenspiegel zugeschlagen.“ Er hat mit seiner FBL-Fraktion beantragt, den entsprechenden Passus in der Satzung so schnell wie möglich zu ändern.

Bürgermeister Joachim Kandels sagt: „Wir werden darüber in der nächsten Stadtratssitzung am 1. März beschließen.“ Und: Er werde das „sehr wohlwollend“ begleiten.