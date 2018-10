später lesen Schule Hauptpreis für St. Marien-Schüler Teilen

(red) Briefmarken sammeln für Bethel lohnt sich. Nicht nur für die 125 Menschen mit Behinderungen, die in der Aufbereitung der Marken eine wertvolle Arbeit in der Briefmarkenstelle finden. Sondern auch für die Schüler der St.-Marien-Grundschule in Speicher.