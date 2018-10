Haus der Jugend plant die nächsten Freizeiten

Im Haus der Jugend Bitburg haben die Planungen für die Ferienaktionen 2019 begonnen. Die bisher terminierten Freizeiten:

Winterferien: Skifreizeit für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, 24. Februar bis 2. März in Maishofen/Österreich.

Osterferien: Freizeit der AG zur Integration Jugendlicher mit Behinderung, 23. bis 29. April in den Niederlanden.

Sommerferien: Zirkuswoche 1 für Grundschulkinder, 22. bis 27. Juli in Bitburg (vierte Ferienwoche). Inklusive Zirkuswoche 2 für Kinder des 1. bis 6. Schuljahrs, 29. Juli bis 3. August 2019 (fünfte Ferienwoche). Zeltlager fürs 5. bis 7. Schuljahr, 30. Juni bis 7. Juli in Bettenfeld (erste Ferienwoche). Aktivfreizeit für Jugendliche des 8. bis 10. Schuljahrs, 29. Juni bis 6. Juli in den Niederlanden (erste Ferienwoche).

Mehr im Haus der Jugend unter Telefon 06561/7809 oder per E-Mail an info@hdj-bitburg.de