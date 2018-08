„Heimspiel“ gewonnen?

Wird jetzt doch alles gut? Zugegeben: Es steht nach wie vor nicht zum Besten um die medizinische Versorgung in der Eifel. Patienten warten oft Wochen auf Termine, Ärzte behandeln zwischen 50 und 70 Kranke am Tag. Und die Prognose sah lange Zeit nicht besser aus: Immerhin will sich jeder zweite Mediziner rund um Bitburg und Prüm bis 2022 in den Ruhestand verabschieden. Nachwuchs war nicht in Sicht. Und die „Medicus“ Genossenschaft, die Ärzten attraktive Anstellungsverhältnisse anbieten will, erhielt lange keine Zulassung von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Doch inzwischen steht nicht nur in Aussicht, dass die Genossen bald ihr „medizinisches Versorgungszentrum“ eröffnen dürfen (der TV berichtete). Es könnten sich sogar schon in nicht allzu ferner Zukunft Ärzte gefunden haben, die dort arbeiten wollen. Das ist einem Aufruf des Eifelkreises zu verdanken und der Mithilfe von hunderten Bürgern und Ortsbürgermeistern.

Im Dezember des vergangenen Jahres hat die Verwaltung die Dorfchefs angeschrieben. Die Bitte: Sie sollten sich doch mal umhören, ob jemand Mediziner kenne, die aus der Eifel weggezogen sind. Sie will die Verwaltung zur Rückkehr in die alte Heimat bewegen – um so einen Teil der in den nächsten Jahren frei werdenden Stellen nachzubesetzen.

So kamen in den vergangenen acht Monaten mehr als 60 Namen zusammen, wie die Kreisverwaltung auf TV-Nachfrage mitteilt. Was Landrat Joachim Streit als Erfolg verbucht: „Die Resonanz aus der Bevölkerung und von den Ärzten hat unsere Erwartungen an diese Aktion übertroffen.“

59 der Ärzte und Medizinstudenten habe man inzwischen kontaktiert, schreibt ein Sprecher der Verwaltung. 15 von ihnen hätten sich zurückgemeldet „und großes Interesse bekundet“. Es gebe sogar schon einige „konkrete Kontakte“, die man an Praxen im Eifelkreis habe vermitteln können. Namen wolle man aber nicht nennen – weil ein definitiver Job-Wechsel oft nicht von heute auf morgen möglich sei.

Alle anderen, die noch nicht fest vermittelt sind, will die Verwaltung zu einem Wochenende in die Eifel einladen. „Heimspiel“ nennt Landrat Streit diese Veranstaltung, die vom 16. bis 18. November über die Bühne gehen soll. Die Idee: Die interessierten Ärzte sollen ihre alte Heimat neu kennenlernen. Und dabei im besten Falle feststellen, dass sich hier einiges getan hat in Sachen Internet, Baukultur und Freizeitangebot. Und dies vielleicht auch ihren Kollegen weitererzählen.

Ein entscheidender Trumpf für den Kreis wäre auch die „Medicus“-Genossenschaft. Sollte die wie geplant im Dezember die Zulassung erhalten, wäre sie ein Standortvorteil. Denn dieser Zusammenschluss von 13 Eifeler Ärzten will Mediziner in Voll- und Teilzeit einstellen. Und den jungen Doktoren somit eine Alternative zur eigenen Praxis bieten, die immer mit privatem Risiko und oft mit Überstunden und Wochenenddiensten verbunden ist. „Wir sind mit der Entwicklung des Genossenschaftsmodells einen großen Schritt gegangen“, sagt Streit: „Auch dies wird eine Rolle bei der Aktion Heimspiel spielen.“

Noch will der Landrat aber den Tag nicht vor dem Abend loben: „Man soll erst gackern, wenn das Ei gelegt ist.“ Will sagen: „Ob die Aktion ein wichtiger Baustein zur Sicherheit der ärztlichen Versorgung im Eifelkreis wird, kann man jetzt noch nicht sagen.“ Das wird wohl erst im November klar werden, wenn feststeht, wie viele der interessierten Ärzte sich auch tatsächlich niederlassen. Noch sei aber auch die Suche nicht abgeschlossen: „Wir sind für weitere Meldungen auch aus den Ortsgemeinden offen.“ Das erste „Heimspiel“ solle ja keine Eintagsfliege bleiben.