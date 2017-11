Bickendorf (red) Zum zweiten Einsatztag der diesjährigen Herbstaktion begrüßte Ortsbürgermeister Arnold Berg wiederum zahlreiche Helfer. Besonders viele Jugendliche waren dem Aufruf gefolgt.

Dabei wurden die Grünflächen entlang der L 5 und auf dem Friedhof winterfest gemacht. Ferner wurden eine neue Küche inklusive Elektrogeräten im Gemeinderaum in der Schule sowie neue Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Nattenheimer Straße aufgebaut. Berg dankte allen, die an beiden Aktionstagen in diesem Herbst dabei waren. Foto: W.Kootz