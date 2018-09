später lesen GEWERBE Herbstmarkt in Speicher Teilen

(red) Der Speicherer Herbstmarkt – einer der wohl ältesten Märkte in der Eifel – findet am Donnerstag, 4. Oktober, statt. Er wird von der Stadt Speicher veranstaltet und organisiert. Die Speicherer Geschäfte und die Marktkaufleute werden an diesem Tag ein reichhaltiges Warenangebot bereithalten.