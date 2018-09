später lesen Bitburg Herbstzeit im Themencafé Teilen

(red) Das nächste Themen-Café mit Mechthild Mohnen am Dienstag, 25. September, 15 Uhr, im DRK-Mehrgenerationenhaus handelt von „Herbstzeichen - die Schönheiten der Natur“. Bei Kaffee und Leckereien können sich die Teilnehmer auf den Herbst einzustimmen. Info und Anmeldung bei: Andrea Becker, Koordinatorin des DRK-Mehrgenerationenhauses, Telefon 06561/6020314 oder per E-Mail an: andrea.becker@drk-bitburg.de