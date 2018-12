Wer rein will, sollte mindestens 18 Jahre alt sein. Für Musik sorgt DJ Backo. Los geht es um 20.30 Uhr. Und wer im neuen Jahr nicht lange mit dem Feiern pausierne will, sollte sich den nächsten Termin vormerken: Am Samstag, 12. Januar, steigt die legendäre „Ü 30“-Party des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bitburg. Ort des Geschehens ist ebenfalls in die Stadthalle. Beginn ist um 21 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf am Freitag, 11. Januar, 19 bis 20 Uhr, in der Stadthalle.