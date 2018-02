Die Pfarrgemeinde Liebfrauen lädt für Sonntag, 4. Februar, um 11.15 Uhr zum Hochamt mit Kinderkatechese in die Liebfrauenkirche ein – insbesondere Kinder ab dem dritten Schuljahr mit ihren Eltern. Die Katechese war und ist ein wesentliches Element bei der Erstkommunionvorbereitung. Dies will die Pfarrgemeinde fortsetzen und so eine Brücke in den Alltag schlagen.