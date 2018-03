(red) Johannes Geffert, Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Köln, spielt Werke von Graupner, Dubois, Händel, Malling und Reimann auf der Englischen Orgel. Das Konzert ist am Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche in Irrel. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. ⇥Foto:privat