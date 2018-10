später lesen Hochwasser Hochewasserschutz an der Nims FOTO: Teilen

(red) Das an der Nims gelegene Feuerwehrgerätehaus in Bickendorf wurde in den vergangenen Jahren schon oft überflutet; so auch Anfang JunI: Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Wehr mit Unterstützung der VG Bitburger-Land, der Ortsgemeinde und mit Eigenmitteln einen Hochwasserschutz angeschafft und installiert.