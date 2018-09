später lesen POLITIK Holsthumer Rat spricht über Holzvermarktung Teilen

Das Sanierungskonzept für die Straßenbeleuchtung ist eines der Themen, mit denen sich der Gemeinderat Holsthum am Mittwoch, 26. September, um 20 Uhr in der alten Schule befassen wird. Außerdem geht es um die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz und den Beitritt der Verbandsgemeinde Südeifel zur Gesellschaft „Region Eifel“.