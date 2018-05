Hunderte trauern um Axel Simon

Der langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter der Bitburger Brauerei und Ehrenbürger der Stadt Bitburg starb am 25. April überraschend im Alter von 74 Jahren.

Zur Person: Axel Simon trat 1972 als promovierter Diplom-Ingenieur als jüngste Führungskraft in die Familienbrauerei ein. Schon ab 1975 übernahm Axel Simon in der Bitburger Brauerei die Geschäfte im Ressort Technik und Umwelt von seinem Onkel Hanns Simon. Die Entwicklung der Brauerei lag damit für drei Jahrzehnte in seinen Händen. Axel Simon gehörte zudem über ein Jahrzehnt lang dem Stadtrat seiner Heimatstadt Bitburg an, und er engagierte sich in allen wirtschaftlichen Bereichen der Region. (hw)