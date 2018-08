Eine Idee wird zum Exportschlager

2014 wurde in Speicher die erste Mitfahrerbank aufgestellt. Nun ist dasProjekt für den Nachbarschaftspreis nominiert.

Dass das Interesse derart groß sein würde, damit hat Ursula Berrens nicht gerechnet. Im März 2014 kam die Idee, wenige Monate später wurde sie umgesetzt.

Seit dem hat sich das Projekt herumgesprochen - und das längst über die Grenzen des Eifelkreises hinaus. Alle paar Tage komme eine Anfrage, sagt die Mitarbeiterin des Caritasverbands Westeifel. Entweder von Journalisten, die darüber berichten wollen oder aber von Gemeinden, die es gerne in ihrem Ort umsetzten würden. „Mit diesem Erfolg hätte niemand von uns gerechnet“, sagt sie.

Vor vier Jahren wurde in Speicher die erste Mitfahrerbank aufgestellt. Das Prinzip ist einfach: Neben der Bank ist ein Pfosten mit Wechselschildern, die sich wie ein Ringbuch umklappen lassen. Wer beispielsweise von Speicher nach Preist will, klappt einfach das Schild mit der Beschriftung „Preist“ nach vorne, setzt sich auf die Bank und wartet darauf, dass ein Autofahrer vorbeikommt und ihn mitnimmt. Und damit die Fahrt auch in die andere Richtung möglich ist, steht in Preist ebenfalls eine Bank.

Und nicht nur dort. Inzwischen gibt es in jeder Gemeinde der VG Speicher Mitfahrerbänke. Die ganze Verbandsgemeinde ist somit vernetzt. Auch im übrigen Eifelkreis gibt es immer mehr Gemeinden, die ein solches Angebot eingerichtet haben oder demnächst schaffen wollen.

Und noch größer ist das Interesse jenseits der Kreisgrenzen. Wie zum Beispiel im Hunsrück, an der Mosel, im Saarland oder sogar im Schwarzwald. Selbst im Ausland wird das Original aus Speicher schon kopiert. Sei es in Frankreich, Österreich, Estland oder Schottland. „In der Schweiz gibt es auch schon erste Mitfahrerbänke“, sagt Berrens. Allerdings sei das Schweizer Modell etwas komfortabler, wie sie lachend erklärt. Statt mit Klappschildern werde dort das Wunschziel über ein bedienbares Leuchtdisplay angezeigt.

Vor wenigen Wochen wurde in Bitburg die erste Mitfahrerbank eingerichtet. Somit ist die Töpferstadt Speicher jetzt auch mit der Kreis-stadt verbunden. Und wie die Caritas-Mitarbeiterin erklärt, werde dieses Angebot durchaus genutzt. Erst vergangene Woche habe ein Bekannter bei ihr angerufen und ihr erzählt, dass er mit Hilfe der Bank problemlos von Bitburg nach Speicher gekommen sei.

„Natürlich ist die Mitfahrerbank kein Massentransportmittel“, stellt Berrens klar. Doch sei das auch nicht die Intention, die dahinterstecke. „Uns geht es viel mehr darum, ein Angebot für den Notfall zu schaffen“, sagt sie. „Wenn man zum Beispiel den Bus verpasst hat, das Auto in der Werkstatt steht oder aber man sonst kein Möglichkeit hat, zum Ziel zu kommen“, so die Diplom-Psychologin. „Die Bank ist letztlich nur ein winziger Baustein im Mobilitätskonzept“, sagt sie. Dafür aber sei die Umsetzung mit wenig Aufwand und geringen Kosten verbunden.

Das Projekt aus Speicher hat inzwischen nicht nur viele Nachahmer gefunden, sondern ist darüber hinaus auch für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert. Von den bundesweit 1052 Bewerbungen wurden letztlich 104 Projekte in den Wettbewerb aufgenommen. Davon kommen sechs aus Rheinland-Pfalz. Und eines davon ist die Mitfahrerbank.

Für Berrens ist diese Sitzgelegenheit weitaus mehr als eine Möglichkeit, von einem Ort zum anderen zu kommen. Vor allem in kleinen Dörfern, wo es ansonsten kaum Angebote für soziale Kontakte gebe, sei die Mitfahrerbank eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Wichtig ist nur, dass die Bänke an den richtigen Stellen stehen“, sagt sie. Alles andere ergebe sich dann von selbst.