Am frühen Heilig Abend kam es in einem Bitburger Stadtteil beim Anzünden von Wunderkerzen zum Brand eines Weihnachtsbaums in einem Einfamilienhaus. Noch bevor die Freiwillige Feuerwehr vor Ort war, hatte es der Hauseigentümer geschafft, den Brand so weit zu löschen. Das teilt die Polizei Bitburg mit. Infolge des Brands mussten fünf Menschen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Innere des Wohnhauses wurde durch den Brand verrußt und beschädigt.