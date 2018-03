Die Polizei Bitburg sucht den Fahrer eines weißen Renault Kangoo mit Bit-Kennzeichen. Der Fahrer dieses Wagens hat kurz vor dem Jahreswechsel einen Unfall verursacht und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zu dem Unfall kam es am Freitag, 29. Dezember, in der Dieselstraße in Bitburg. Dort schlitterte der Kangoo-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn in den Zaun eines Stahlhandels. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter der Telefonnummer 06561/9685-0.