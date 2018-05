später lesen Konversion In der Kaserne geht’s voran FOTO: Kreisverwaltung Bitburg-Prüm FOTO: Kreisverwaltung Bitburg-Prüm Teilen

(red) Die Else-Kallmann-Straße in der Alten Kaserne wurde offiziell für den Verkehr freigegeben. Sie er-schließt das Gewerbegebiet in der Alten Kasernen und ist direkt an den Südring angeschlossen. Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat gemeinsam mit den Stadtwerken Bitburg rund eine Million Euro in den Ausbau investiert. Als nächstes ´steht die Sanierung des Robert-Schuman-Platzes an.