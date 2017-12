Bares Geld für Bildungsstätten

Vom Brandschutz bis zum W-Lan: Mehr als zwei Millionen Euro will die Verbandsgemeinde Bitburger Land im kommenden Jahr für ihre Schulen ausgeben. Uwe Henschel

„Wir wollen da schon unserer Verantwortung als Schulträger gerecht werden“, sagt Rainer Wirtz, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Mit geplanten Investitionen von knapp 2,2 Millionen Euro gehören die Schulen der VG auch im kommenden Jahr wieder zu den Bereichen, in die am meisten investiert werden soll. Insgesamt gibt es in der Verbandsgemeinde zehn Schulen an elf Standorten. Und für jeden dieser Standorte sind Ausgaben für Umbau- oder Erhaltungsmaßnahmen geplant.

Größter Posten ist die Grundschule Wolsfeld (1,35 Millionen Euro), wo vor allem die energetische Sanierung des Gebäudes sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen anstehen.

In der Grundschule Bettingen (265 000 Euro) wird der Schulhof neugestaltet. Außerdem wird neben weiteren Maßnahmen auch in den Blitzschutz der Schule und der Turnhalle investiert.

In einer ähnlichen Größenordnung bewegen sich auch die Ausgaben für die Grundschule Kyllburg (238 000 Euro), wo vor allem die Sanierung der Toiletten, Umkleide und Waschräume zu Buche schlagen. Zudem soll auch das Bienenhaus saniert und der Parkplatz umgestaltet werden.

In der Grundschule Bickendorf-Seffern (89 000 Euro) stehen Sanierungen an beiden Standorten an. Dazu gehört beispielsweise die Erneuerung der Fenster in Seffern oder aber der Fassadenanstrich in Bickendorf.

Auch in der Grundschule Rittersdorf (73 000 Euro) ist in absehbarer Zeit eine umfassende Sanierung vorgesehen. Im kommenden Jahr wird dafür zunächst die Planung in Auftrag gegeben werden. Des Weiteren stehen noch kleinere Maßnahmen im Außenbereich an.

In der Grundschule Burbach (55 000 Euro) sind die Umgestaltung des Schulhofes sowie die Anschaffung zusätzlicher Spielgeräte geplant. Zudem soll nach der Erneuerung der Jungen-Toilette nun auch die Mädchen-Toilette saniert werden. Viele kleine Maßnahmen stehen im kommenden Jahr in der Grundschule Idesheim (48 500 Euro) an. Größte Einzelposten sind dabei der Regenschutz für die Pausenhalle sowie neue Geräteraum-Tore für die Turnhalle. In beiden Fällen handelt es sich um Maßnahmen zur Unfallverhütung.

Ob die in der Grundschule Oberkail (38000 Euro) geplanten Investitionen auch tatsächlich getätigt werden, hängt davon ab, ob der Schulstandort erhalten werden kann. Wonach es derzeit aber nicht aussieht. Insofern könnten sich die ursprünglich geplanten Ausgaben für die Umgestaltung des Schulhofs und die Toilettensanierung erübrigen.

In der Grundschule Dudeldorf (17 000 Euro) ist die Verbesserung des Schallschutzes im Flur und in den Klassenräumen geplant, wobei die Kostenermittlung dafür noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Maßnahmen sind ein Lagerschuppen sowie der Umbau der Küche.

Den geringsten Investitionsbedarf gibt es 2018 in der Grundschule Neidenbach (11 200 Euro). Dort sind lediglich Verdunklungsrollos für die Klassenräume sowie einen Sonnenschutz fürs Büro vorgesehen. Zusätzlich zu den Ausgaben für die Gebäude stehen für alle Schulen auch noch Anschaffungen an. Knapp 140 000 Euro sind dafür vorgesehen. In dieser Summe enthalten sind auch 55 000 Euro, die über Erträge aus dem Solarpark bei Badem finanziert werden.