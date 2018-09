später lesen Bitburg Indoor-Flohmarkt im Haus der Jugend Teilen

(red) Für den vom Haus der Jugend organisierten Indoor-Flohmarkt während des Halloween-Shoppings in der Bitburger Innenstadt am Mittwoch, 31. Oktober, gibt es noch einige freie Plätze. An 40 Ständen im großen Saal des Hauses der Jugend können Kinder und Jugendliche ihre Flohmarkt- und Trödelartikel zum Verkauf anbieten.