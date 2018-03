Info-Tag an „Sankt-Mätti“

Die Kooperative Gesamtschule Sankt-Matthias lädt für Samstag, 13. Januar, von 10 bis 13 Uhr alle Viertklässler mit ihren Eltern zu einem Infotag ein. Die Jungen und Mädchen können in den regulären Fachunterricht reinschnuppern und die Angebote in den Bereichen Sport, Naturwissenschaften, Kunst und Musik kennenlernen. Bei Kaffee und Kuchen besteht auch die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit der Schulleitung und den Lehrern. Dem Infotag folgt ein Elternabend am Donnerstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula. Termine zur Anmeldung werden im Anschluss oder ab dem 22. Januar telefonisch von 8 bis 12 Uhr unter 06561/949050 vereinbart. Zur Anmeldung werden die Schullaufbahnempfehlung der Grundschule, das letzte Halbjahreszeugnis und das Familienstammbuch benötigt.