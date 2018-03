später lesen Bildung Infoabend an der BBS Teilen

() Die Theobald-Simon-Schule, Berufsbildende Schule Bitburg lädt am Donnerstag, 1. Februar, von 17 bis 19 Uhr zum Infoabend ins Schulgebäude in der Rittersdorfer Straße 2 ein. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die Schulabschlüsse erwerben oder sich weiterbilden wollen. Vom qualifizierten Sekundarabschluss 1 („Mittlere Reife“) bis hin zur Fachhochschulreife („Fach-Abitur“) können alle Abschlüsse erworben werden. Ebenso bietet die Schule die Möglichkeit, sich neben dem Beruf zu qualifizieren.