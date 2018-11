später lesen Schule Info-Abend für Kinder und Eltern Teilen

(red) Die Franziskus-Grund- und Realschule plus Irrel lädt für Donnerstag, 22. November, um 18 Uhr in die schuleigenen RäumeViertklässler und ihre Eltern zu einem Informationsabend ein. Kinder als auch Eltern werden über die weiterführenden Schulen in der Region und deren Bildungsabschlüsse informiert.