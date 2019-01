(red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel lädt Landwirte, Handel und Genossenschaften, Vertreter der Industrie sowie weitere Interessierte zu einer Informationsveranstaltung zur Frühjahrsaussaat ein.

Vorgestellt und diskutiert werden folgende Themen: Sortenempfehlungen für die Frühjahrskulturen, Nährstoffvergleich, Beseitigung von Trockenschäden im Grünland, Erosionsvermeidung sowie die Zulassungssituation bei Pflanzenschutzmitteln und -empfehlungen.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen und Orten statt:

30. Januar, 13.30 Uhr, DLR Eifel in Bitburg; 31. Januar, 13.30 Uhr, Hotel Leinenhof in Schweich, 4. Februar, 20 Uhr, Gasthaus Burelbach in Nusbaum,7. Februar, 13.30 Uhr, Destille Hemmerling in Merzkirchen

13. Februar, 13.30 Uhr, Gasthaus Kaut in Leidenborn, 14. Februar, 13.30 Uhr, Landgasthof Janshen in Ellscheid.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich unabhängig und fundiert über die oben genannten Themen zu informieren und mit den Beratern zu diskutieren.

Anmeldungen sind möglich über die Internetseite des DLR Eifel (www.dlr-eifel.rlp.de) unter der Rubrik Termine bis einen Tag vor der jeweiligen Veranstaltung. Weitere Auskünfte sind erhältlich bei Nikolaus Schackmann, Telefon 06561/9480-425 oder mobil: 0175/5252081.