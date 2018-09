später lesen POLIZEI Infos über Einbruchschutz Teilen

Aufgrund vermehrter Einbruchsversuche in den vergangene Monaten bietet die Stiftung Bürgerhospital Bitburg in Zusammenarbeit mit der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Trier am Dienstag, 18. September, eine Informationsveranstaltung für Senioren zum Thema Einbruchsschutz an.