Irischer Stepptanz in Luxemburg

Im Trifolion in Echternach gastiert am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, das Ensemble „Rhythm of the Dance“, das bereits mehr als fünf Millionen Zuschauer in 51 Ländern begeistert hat. Die 22 Tänzerinnen und Tänzer steppen in atemberaubendem Tempo über die Bühne. Die zweistündige Show verbindet die Energie und Leidenschaft von Irish und Modern Dance mit wunderschönen, romantischen Tanzszenen und mystischen Klängen mit irischen Rhythmen. Neben den tänzerischen Leistungen lässt die mehrköpfige Live-Band auf der Bühne die Zuschauer in die irische Musikkultur eintauchen.