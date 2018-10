später lesen NATUR IVV-Wanderung in Konz Teilen

Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen am Samstag/Sonntag, 13./14. Oktober, an der IVV-Volkswanderung der Wanderfreunde Konz mit Start und Ziel beim Bürgerhaus in Konz-Krettnach teil.