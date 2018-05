Der Heimat- und Wanderverein Seffern nimt am Wochenende, 26./27.Mai, an der IVV-Wanderung der Wanderfreunde Longuich teil. Start ist zwischen 7. und 13 Uhr für fünf, zehn und 20 Kilometer, (Samstag ab 9 Uhr) am Bürgerhaus Alte Schule, Maximinstraße 18 in Longuich.