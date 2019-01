später lesen Wanderung Wanderverein unterwegs Teilen

(red) Der Wanderverein Seffern lädt für Sonntag, 10. Februar zur IVV Wanderung in Kleinich ein. Los geht es ab 8 Uhr morgens an der Kulturscheune, Oberkleinich 13, in Kleinich. Die Strecke beträgt 15 Kilometer.