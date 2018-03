Pater Johannes verabschiedet

Rudolf Höser

(rh) Die Pfarreiengemeinschaft Kyllburg hat an Silvester in der Stiftskirche das Jahr gemeinsam beschlossen und den ehemaligen Abt Johannes verabschiedet. Der Geistliche wechselt nach Schließung der Abtei Himmerod nach Dresden. Dechant Klaus Bender: „Wir danken dir für deine Unterstützung und wünschen dir viel Freude und Gottes Segen“. Pater Johannes gestand: „Es hat mir gut getan, mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Ich gehe ungern von hier weg, freue mich aber auf die neue Aufgabe“. Der Gottesdienst war besonders: Gesungen hat ein Projektchor, an der Orgel spielte Wolfgang Valerius und eine Lasershow erfüllte das Kirchenschiff. ⇥TV-FOTO: RUDOLF HÖSER

FOTO: Rudolf Höser / TV