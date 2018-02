(red) Die Wanderfreunde Wißmannsorf nehmen am Samstag/Sonntag, 17./18. Februar, an der IVV-Volkswanderung in Battice/Belgien teil. Außerdem findet am Sonntag eine IVV-Volkswanderung in Rombach mit Start und Ziel in Ell/Luxemburg statt, an der auch der Heimat- und Wanderverein Seffern teilnimmt.