(red) Der Kreisbauernverband Bitburg-Prüm lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und zum Jahresempfang der „Land-Wirtschaft“ im Kreis Bitburg-Prüm für Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr in das Gasthaus Herrig in Meckel ein. Auf dem Programm stehen um 20 Uhr „Meet and Greet“, gefolgt vom Festvortrag von Andy Becht, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.