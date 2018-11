später lesen Vereine Jahreskonzert in Neuerburg Teilen

(red) Der Musikverein (MV) Neuerburg lädt zum Jahreskonzert ein. Es findet am Freitag, 23. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Neuerburg statt. Das Jahreskonzert tritt die Nachfolge des gewohnten Weihnachtskonzerts an und bildet den musikalischen Höhepunkt des Jahres für den Verein.