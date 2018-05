Der Echternacher Jazz Chor gibt am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr ein Konzert im Festsaal des Beda-Hauses. Chorleiter und Arrangeur ist George Letellier. Auf dem Programm stehen klassische Jazz-Songs, weniger bekannte Standards und einige Pop-Songs. Die Sängerinnen werden begleitet von einem Jazz-Trio: George Letellier am Piano, Justin Wagner, Schlagzeug und Romain Boden am Kontrabass. Der Eintritt kostet 15 Euro.