später lesen MUSIK Jazz mit Cello? Das geht Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Band „My Little Cello“ spielt am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr im Bitburger Jazzclub, Brodenheckstraße 15. Cellist Conrad Noll, Leo Engels (Gitarre), Jan Philipp (Schlagzeug) und der Isländer Örn Ingi Unnsteinsson (E-Bass) treten zum ersten Mal in Bitburg auf.