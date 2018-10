später lesen MUSIK Jazz-Trio Amanova spielt in Bitburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Trio Amanova aus Lothringen kommt am Donnerstag. 18. Oktober, in den Bitburger Jazzclub. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Sängerin Amélie Richard wird begleitet von Gregory Cotti am Klavier und Bernard Della Nave an der Trompete und dem Flügelhorn.