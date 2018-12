später lesen MUSIK Jazztrio spielt in Bitburg Teilen

Das Jazz-Trio „moment’s concept“ spielt am Donnerstag, 6. Dezember, beim Bitburger Jazzclub in der Brodenheckstraße 15. Das Konzept, in welchem der Moment Ausgangspunkt für die Entstehung und Entwicklung von Musik ist, scheint in der Improvisation genauso allgegenwärtig wie vielseitig interpretierbar zu sein.