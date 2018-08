(red) Mit dem Landfrauenverband Bitburg kann man lernen, alte Jeans aufzupeppen. In einem Nähkurs am Samstag, 18. August, von 10 bis 17 Uhr zeigt Elke Kickertz, wie man daraus Armbänder, Buch- oder Kissenhüllen oder sogar eine Tasche fertigen kann.

Anmeldungen, auch für Nichtmitglieder, bis Dienstag, 7. August an Silvia Weimann, Telefon 06506/953400´, oder per E-Mail an

info@landfrauen-bitburg.de